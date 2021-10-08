〈陸港盤後〉消費板塊帶動主要指數上漲 煤炭、電力股受挫

長假後陸股開市，主要指數收漲，以旅遊、白酒為代表的消費板塊漲幅居前，煤炭板塊重挫，成交量重新放大突破兆元。

截至今日 (8 日) 收盤，上證指數報 3592.17 點，漲 0.67%，深成指數報 14414.16 點，漲 0.73%，創業板指報 3243.20 點，跌 0.04%。兩市成交總額 10607 億元人民幣。

港股部分則延續昨天科技股轉強的行情，恒生科技指數漲 0.6%，報 6206 點。恒生指數收報 24837 點，升 136 點，漲 0.55%。

分析師認為，地緣政治的壓力緩和，長假前一些負面因素緩解，市場情緒相對轉佳。

港股科技股延續漲勢，阿里巴巴收升逾 5%，騰訊、美團升 2%，瑞聲科技警告第三季淨利恐較去年同期大減約 51%-61%，致股價下挫 12%。

煤炭與電力受消息面衝擊，成為今天陸港股跌幅最重的族群。

消息面上，內蒙古發布緊急通知，全力推動煤炭產能釋放，努力穩定今冬明春煤炭供應。為此通知 72 處煤礦，從即日起可臨時按照擬核增後的產能組織生產，預計幫助產能合計增加 9835 萬噸。

展望中長期，部分業內機構仍看好煤炭板塊前景。中泰證券在最新研究報告中指出，市場對煤炭供應端的約束還存在較大預期差，未來若干年，煤炭是稀缺資源，存量產能就是高額利潤，資產有待重估，股價對此反映並未充分，堅守該板塊投資價值。

相較之下，國泰君安認為，市場進入三季報預披露期，關注業績超預期的個股，以及調整相對充分，業績較為穩健的白馬藍籌股。建議逢低佈局可以關注銀行、券商等大金融、白酒、食品等大消費以及高景氣的新能源產業鏈等。