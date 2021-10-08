外資國慶放假去 棄守聯電、貨櫃雙雄

國慶連假前買盤不繼，台股今 (8) 日開高走低，加權指數終場下跌 73.43 點、收在 16640.43 點。外資大賣 145.82 億元，聯電與貨櫃雙雄都是狙擊重心，尤其對聯電已是連 6 賣。

三大法人今日再度土洋對作，外資賣超 145.88 億元，但投信買超 16.09 億元，已連 8 日買超；自營商買超 9.42 億元，三大法人合計賣超 120.35 億元。

台指期淨部位方面，外資期現貨同步作空，加碼空單 2864 口，未平倉空單達 21144 口，三大法人淨空單增加 2509 口至 11869 口。

外資賣超聯電 4.46 萬張，居個股賣超冠軍，且已連 6 天賣超累計達 14.35 萬張；其次是賣超中鋼 2.38 萬張居第二，第三名則是友達遭賣超 2.07 萬張；長榮、陽明也分別被出脫 1.19、1.17 萬張，日月光、旺宏也都賣超過萬張以上。

外資買超部分，則搶進元大滬深 300 正 2 達 1.53 萬張，新光金以 1.27 萬張居次，技嘉、英業達都獲掃貨萬張以上，其餘鴻海、國泰智能電動車、開發金 1、富邦上証正 2、廣宇、仁寶皆在外資買超前 10 名之列。

台股今天缺乏大型主流股，且外資又反手賣超，展望後市，日盛上選基金研究團隊表示，9 月以來至 10/5 本波最低點，台股已下挫約 1300 點，而支撐指數反彈的力道則來自於強勁的經濟成長動能與企業基本面，由於上市櫃公司獲利營收持續成長，對於台股第四季表現仍可期待。

日盛上選基金研究團隊進一步表示，9 月下旬雖然部分電子零組件廠商有受到限電影響，但 10 月開始多家公司逐漸利用發電機或夜間加班的方式恢復生產，預期限電影響逐漸趨緩，不必過度擔心。