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〈美股熱門股〉通用前景看俏漲近4% 莫德納疫苗遭北歐喊卡跌逾1%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉通用前景看俏漲近4% 莫德納疫苗遭北歐喊卡跌逾1%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉通用前景看俏漲近4% 莫德納疫苗遭北歐喊卡跌逾1%(圖片：AFP)
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美股熱門股美股熱門股通用汽車電動車營收莫德納心肌炎芬蘭新冠疫苗
通用前景看俏 勁揚 3.77%

通用汽車 (GM-US) 日前投資人說明會落幕後，獲瑞士信貸青睞，認為該公司有令人信服的理由實現營收倍數成長，重申對其股票「優於大盤」（Outperform）評等，消息激勵通用周五（8 日）股價上漲 3.77% 至每股 58.57 美元

瑞士信貸分析師 Dan Levy 表示，通用在投資人說明會中展示出「成長潛力、電動車的領先地位，以及核心業務以外的可觀收入」，這種積極的形象有助通用走出銷售低潮。

Levy 說，通用 2030 年營收翻倍目標，意味著該公司目前的股價將超過 100 美元，不過投資人還需要一點時間才能投下信任票，因此維持該股票每股 75 美元的目標價。

此外其他分析師也對通用這次投資人說明會印象深刻 Wedbush 與美國銀行都給出正面評價。

莫德納疫苗陸續遭北歐國家喊卡 下跌 1.44%

莫德納 (MRNA-US) 周五股價下跌 1.44% 至每股 304.91 美元，原因是北歐國家陸續暫緩 30 歲以下年輕人接種該公司疫苗，擔心造成罕見的心血管副作用，包括心肌炎症和心包膜炎。

瑞典衛生部門日前表示，數據顯示青少年和成人之間，有較高機率發生心肌炎和心包膜炎，而丹麥也援引初步數據表示，接種莫德納疫苗出現心臟炎症的風險增加。

對此，莫德納發言人表示，瑞典與挪威當局回報的大多是輕度病例，患者經過標準治療程序和休息，通常可在短時間內恢復。

然而芬蘭也宣布停止 30 歲以下年輕人接種莫德納疫苗，並改為施打 BNT 疫苗，芬蘭衛生機關表示，考量到接種第二劑莫德納疫苗的年輕男性有較高機率罹患心肌炎症，因此才停止該疫苗施打，並轉由其他疫苗取代第二劑接種。

默克新冠藥有致癌、畸胎疑慮 下跌 1.60%

美國藥廠默克 (MRK-US) 周五股價下跌 1.60% 至 80.63 美元，主因是財經媒體巴隆（Barron's）的文章指出，該公司新冠藥 Molnupiravir 有潛在危險，可能會導致癌症或先天缺陷。

據報導，Molnupiravir 的原理是融入病毒的遺傳物質中，然後在病毒複製時引起大量突變，進而有效殺死病毒，但在部分實驗室測試中，該藥還可能融入哺乳類動物遺傳細胞，並在這些細胞複製時引發突變。

科學家說，在這種情況下，使用 Molnupiravir 治療新冠病毒的患者，理論上可能會導致癌症或先天缺陷。

對此，默克表示，Molnupiravir 已在動物身上進行廣泛試驗，證明該藥不會產生有害問題。該公司發言人也說，新藥的研究數據顯示，在哺乳類動物體內不會引起細胞突變或損害基因情形。

不過，科學家仍提醒默克，應該注意新藥殺死病毒的 NHC 化合物對人體的影響。

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