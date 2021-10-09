〈美股熱門股〉通用前景看俏漲近4% 莫德納疫苗遭北歐喊卡跌逾1%

通用前景看俏 勁揚 3.77%

通用汽車 (GM-US) 日前投資人說明會落幕後，獲瑞士信貸青睞，認為該公司有令人信服的理由實現營收倍數成長，重申對其股票「優於大盤」（Outperform）評等，消息激勵通用周五（8 日）股價上漲 3.77% 至每股 58.57 美元。

瑞士信貸分析師 Dan Levy 表示，通用在投資人說明會中展示出「成長潛力、電動車的領先地位，以及核心業務以外的可觀收入」，這種積極的形象有助通用走出銷售低潮。

Levy 說，通用 2030 年營收翻倍目標，意味著該公司目前的股價將超過 100 美元，不過投資人還需要一點時間才能投下信任票，因此維持該股票每股 75 美元的目標價。

此外其他分析師也對通用這次投資人說明會印象深刻 Wedbush 與美國銀行都給出正面評價。

莫德納疫苗陸續遭北歐國家喊卡 下跌 1.44%

莫德納 (MRNA-US) 周五股價下跌 1.44% 至每股 304.91 美元，原因是北歐國家陸續暫緩 30 歲以下年輕人接種該公司疫苗，擔心造成罕見的心血管副作用，包括心肌炎症和心包膜炎。

瑞典衛生部門日前表示，數據顯示青少年和成人之間，有較高機率發生心肌炎和心包膜炎，而丹麥也援引初步數據表示，接種莫德納疫苗出現心臟炎症的風險增加。

對此，莫德納發言人表示，瑞典與挪威當局回報的大多是輕度病例，患者經過標準治療程序和休息，通常可在短時間內恢復。

然而芬蘭也宣布停止 30 歲以下年輕人接種莫德納疫苗，並改為施打 BNT 疫苗，芬蘭衛生機關表示，考量到接種第二劑莫德納疫苗的年輕男性有較高機率罹患心肌炎症，因此才停止該疫苗施打，並轉由其他疫苗取代第二劑接種。

默克新冠藥有致癌、畸胎疑慮 下跌 1.60%

美國藥廠默克 (MRK-US) 周五股價下跌 1.60% 至 80.63 美元，主因是財經媒體巴隆（Barron's）的文章指出，該公司新冠藥 Molnupiravir 有潛在危險，可能會導致癌症或先天缺陷。

據報導，Molnupiravir 的原理是融入病毒的遺傳物質中，然後在病毒複製時引起大量突變，進而有效殺死病毒，但在部分實驗室測試中，該藥還可能融入哺乳類動物遺傳細胞，並在這些細胞複製時引發突變。

科學家說，在這種情況下，使用 Molnupiravir 治療新冠病毒的患者，理論上可能會導致癌症或先天缺陷。

對此，默克表示，Molnupiravir 已在動物身上進行廣泛試驗，證明該藥不會產生有害問題。該公司發言人也說，新藥的研究數據顯示，在哺乳類動物體內不會引起細胞突變或損害基因情形。

不過，科學家仍提醒默克，應該注意新藥殺死病毒的 NHC 化合物對人體的影響。