〈潛力股〉生泰關鍵原料藥完成確效 Q4營收回升

生達 (1720-TW) 集團旗下原料藥廠生泰 (1777-TW)9 月開始關鍵原物料完成產線搬遷，並獲得客戶認證、確效，營運已恢復至火災前的 7 成，第四季營收有望重回 2 億元以上，季增 25%。

生泰原有 7 座廠房，產品線包括中間體、消炎解熱鎮痛劑、心臟血管劑、呼吸系統藥物、局部麻醉劑、消化系統藥物、肌肉鬆弛劑等，今年 5 月有 4 座廠房遭到祝融之災。

生泰近期將麻醉劑等關鍵原物料，轉往未遭損毀的 3 座廠房生產，陸續獲得輝瑞 (PFE-US) 等國際客戶藥品確效認證，9 月開始營運逐步恢復，已從 5 成回升至 7-8 成。

生泰也開始重建廠房，包括向日本、德國訂購玻璃反應槽等產線設備，預計 C 廠本 (10) 月動工，明年第二季完工，待廠區投產後，整體營運將顯著好轉。

隨著客戶陸續完成藥品確效認證， 9 月營收攀升至 7174 萬元，月增 66.74%、年增 1.79%；累計前 9 月營收 6.11 億元，年減福也收斂至 19.68%。

法人看好，生泰 10 月營收有望再小幅成長，第四季每月營收將維持 7000-8000 萬元水準，單季營收站穩 2 億元。