小鵬汽車達生產里程碑 第10萬台整車今正式下線

小鵬汽車 (XPEV-US) 周一 (11 日) 宣布，該公司的第 10 萬台整車終於在今日迎來正式下線，為公司自 2015 年正式成立以來的一次重要里程碑。

小鵬旗下車款包含 P5、P7 以及 SUV 產品 G3，目前下線的車款中，又以 P7 為主，最新車款 P5 9 月甫上市，即將進入交車階段。

截至今年 9 月，小鵬累計汽車交付量達 56,404 台，其中，9 月交付量更首次破萬，達 10,412 台，月增 44%，年增 199%，年增率連續 15 個月翻倍。

小鵬肇慶二期項目今年 8 月正式簽約動工，肇慶基地整車設計年產能可望自 10 萬台翻倍至 20 萬台，與此同時，小鵬武漢智造基地也在今年 4 月 8 日正式簽約，整車規劃年產能達 10 萬台。

近年來中國新能源汽車市場快速增長，各大車商紛紛擴大產能規模。除了小鵬之外，蔚來汽車 (NIO-US) 早在今年 4 月就宣布達成 10 萬台量產車下線的里程碑，

相較之下，一份公開文件指出，自 2003 年成立後，特斯拉 (TSLA-US) 在量產過程中曾多次面臨生產延誤，尤其是在公司創立初期，因此特斯拉總共花了 12 年時間才產出 10 萬台汽車。