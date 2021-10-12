擁海空運利多 貨攬業Q4樂觀

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 和中菲行 (5609-TW) 甫公布 9 月合併營收，均繳出連 5 個月創新高紀錄，反映海運和空運市況持續熱絡，進入第四季後，由於 10 月中旬多家航商仍將如預訂計畫收取綜合費率上漲附加費 (GRI)，加上空運有望迎來超級旺季，貨攬業看好第四季營運成長動能。

台驊 9 月合併營收達 40.99 億元，月增 10.98%、年增 193.07%，已連續 5 個月創單月新高，累計前三季合併營收 249.23 億元，年增 142.27%，其中，海運營收達 29.87 億元，年增 270%。

中菲行 9 月合併營收達 38.38 億元，月增 10.51%、年增 113.97%，同為連 5 月創單月新高，累計前三季合併營收 257.17 億元，年增 56.03%，其中，海運營收 16.8 億元，年增 215%，空運營收 20.3 億元，年增 79.3%。

台驊指出，塞港情況並未緩解，據統計，9 月仍有超過 100 艘貨櫃輪在美國主要港口海域排隊等待泊位，供需失衡推升海運價格上漲。

由於美國企業庫存水位仍處歷史低點，越南疫情緩，再加上中國十一長假結束後亞洲工廠加緊復工出貨，市場運輸需求仍然熱絡，但美國塞港、鐵路網絡擁擠並缺乏卡車載運貨櫃等問題未解，台驊仍樂觀看待，第四季度海運市場淡季不淡。

空運方面，在海運供應鏈瓶頸未解下，海轉空業務持續熱絡，同時，第四季為傳統旺季，台驊預期，空運將迎來較以往更為熱絡的超級旺季。