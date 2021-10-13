通用將獲LG補償19億美元 召修Bolt電動車

通用汽車周二（12 日）表示，公司已與合作夥伴 LG 電子（LG Electronics）達成協議，將獲得 LG 電子支付 19 億美元的 Bolt 電動車召修賠償金，代表通用約 20 億美元召修成本絕大部分都由 LG 電子補償。

此協議意味著 LG 電子不僅一肩扛下幾乎通用所有的回收召修花費，也幾乎擔下 Bolt 電動車起火的責任。通用預計在第三季財報中認列這筆補償金。

不過雙方合作關係並未受到影響，通用負責採購與供應鏈的副總裁 Shilpan Amin 表示，LG 是公司重要的供應商，很高興能達成這項協議，未來彼此團隊將繼續保持合作關係，以加快新的電池模組生產，預計在本月開始替客戶車輛進行維修。

對正在轉型電動車的通用來說，車用電池供應與生產相當重要，通用與 LG 化學的合資企業 Ultium LLC 生產通用新型電動車所需電池，目前正在俄亥俄州蓋電池廠，未來也預計在田納西州再蓋新廠。

在協議達成前，與通用汽車合作的 LG 電子、LG Energy Solution (LGES) 當天稍早已經宣布共同撥出 1.1 兆韓元（約 9.18 億美元），以彌補通用 Bolt 電動車召修損失，試圖安撫投資人對合作關係分裂的擔憂。

此外，LG Energy Solution 宣布重啟首次公開發行（IPO）計畫，該公司原本預定在 9 月進行 IPO，然而受通用電動車事件影響推遲上市計畫。

通用 (GM-US) 股價周二收盤上漲 1.5%，每股報 58.96 美元。

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