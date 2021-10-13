高通宣布即刻執行100億美元股票回購 盤後逆勢漲逾1%

手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 周二 (12 日) 宣布，將即刻執行 100 億美元的庫藏股回購，在美國半導體類股一片盡墨之際，高通一枝獨秀盤後股價上漲 1.34%。

高通表示，100 億美元的新增庫藏股回購將與 2018 年 9 億美元的回購計畫合併，發布後立即執行，且沒有到期日。高通周二下跌 1.59%，盤後受此消息影響上揚 1.34% 至每股 124.6 美元。

高通將於美國時間 11 月 3 日公布 2021 會計年度第四季財報。據 FactSet 統計，29 位華爾街分析師中有 18 位維持買進評等與目標價，11 位為持有評等，平均目標價為 180.99 美元，潛在上漲空間約 47%。

高通近期在與加拿大汽車零件大廠麥格納 (Magna) 競購瑞典先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術供應商 Veoneer (VNE-US) 中勝出，展現布局車用晶片決心，但富國銀行分析師 Gary Mobley 認為，高通短期前景已反映在股價中。

富國銀行將高通目標價下修至 138 美元，維持「持有」評等。Mobley 說，高通可能無法再靠過去兩年的 5G 題材進一步上漲，未來幾年靠蘋果實現大規模市占率的利多可能無法持續。

但他也說，高通因為持續優化產品組合，在供應鏈瓶頸之際仍有良好的獲利能力，並挾採購規模優勢，即使面臨缺貨困境也能滿足客戶需求。不過他示警，一旦未來晶片供需缺口縮小、晶片訂單交貨時間縮短、供應鏈晶片庫存開始增加，半導體類股表現可能會開始弱於大盤。

相對的，Mobley 更看好諸如思佳訊 (SWKS-US) 與科沃 (QRVO-US) 這類與半導體週期相關性較低，或具長期、特殊成長題材類股。