前三季IPO大盤點！ A股新股上市加快 中概股受挫

今年以來全球 IPO 熱度不減，前三季共計 1694 家企業 IPO，募資總額超過 3300 億美元，分別較去年同期成長 80% 與 91%。以分區市場來看，中國 A 股、香港與美國仍是主要驅動力，不過赴美 IPO 的中概股因受到新法規影響，表現慘淡。

A 股添 373 檔新兵 首日平均可漲近 192%

受益於經濟復甦，A 股新股發行量與發行速度大幅增加，前三季共有 373 檔 A 股 IPO，募資總額達 3818 億人民幣，較去年同期成長 25%。

其中，最受注目的就是國企中國電信 (601728-CN) 遭美強制摘牌後，返回 A 股上市，募資金額超過 560 億元，創下今年以來全球最大 IPO 募資規模；掛牌首日盤中一度大漲 42%，收漲 35%。

盤點掛牌首日表現，前三名為

證券時報指出，多數 A 股新股上市首日股價即能翻倍，首日平均漲幅高達 191.88%。

從行業分佈來看，今年前三季中國 A 股 IPO 中，製造業的比例上升明顯，消費行業、能源與資源行業略有上升，醫療及醫藥行業和金融服務行業則略有下降。

港股 IPO 速度放緩 新經濟股掛帥

前三季港股 IPO 募資額達 2114 億港元，創 2011 年以來同期新高，不過新股上市數量僅 73 檔，較去年同期減少 26%。不過隨著香港將推行 SPAC 機制，德勤報看好未來有更多企業選擇到香港上市，預計 2021 年總募資額可達 4000 億港元。

雖然前三季港股 IPO 速度放緩，但 5 大隻超大型新經濟新股上市，貢獻了募資額 1397 億港元，分別為快手科技 - W(01024-HK)募資到 483 億港元；京東物流 (2618-HK)、百度集團 (09888-HK)、嗶哩嗶哩(09626-HK) 募資規模皆超過 230 億港元；小鵬汽車 - W(09868-HK) 也籌近 160 億港元。

盤點掛牌首日表現，前三名為

設備製造商森鬆國際 (2155-HK)-259%

醫療及醫藥商諾輝健康 - B(6606.HK)-215%

快手科技 (01024.HK)-161%

從行業分佈來看，前三季港股 IPO 產業以醫療醫藥與房地產為主導，分別佔比 31% 和 25%，去年同期分別佔比 12% 和 28%；其他如金融服務行業、製造業等，上市占比則減少。

美股 IPO 市場仍熱 中概股受挫

美國 IPO 市場依舊欣欣向榮，今年前三季 IPO 數達 323 家，較去年同期增加 113%；募資總額 1173 億美元，年增 110%。

受到美國 SEC 加強中國企業風險披露等影響，因此今年 8、9 月沒有中概股新股上市，使今年前三季度中國企業赴美 IPO 表現慘淡，不過整體中概新股上市數量與募資額依舊成長。

根據德勤報告顯示，今年前三季共有 41 檔中概股 IPO，融資額為 146.6 億美元，去年同期為 25 檔新股上市，募資額 92.7 億美元。

從行業分佈來看，前三季美股 IPO 籌資前三大產業，科技電信居冠，籌資額約 86 億美元；其次為消費與醫療產業，募資額分別為 43 億美元與 11.3 億美元。共計達 100.11 億美元，較去年同期增長 51%。

另一方面，美國監管機關對 SPAC 審查趨嚴格，投資人熱度下降，近幾個月 SPAC 上市步伐放緩。不過由於第一季 SPAC 市場表現強勁，前三季度籌資額仍達 1388 億美元，創下歷史新高。