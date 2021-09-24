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〈蘋果新機開賣〉5G未出現殺手級應用 電信業者估最快2年後爆發性成長

鉅亨網記者沈筱禎 台北
iPhone 13系列新機今日在台上市。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
iPhone 13系列新機今日在台上市。(鉅亨網記者沈筱禎攝)
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蘋果5G台灣大台灣之星

iPhone 13 系列新機今 (24) 日開賣，也代表台灣 5G 開台一年半，不過 5G 目前除了上網速度快，尚未出現殺手級應用，對此，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨認為，5G 仍需要有殺手級應用，如元宇宙、AR、VR 等，最快要 2024 年 5G 才會出現爆發性成長；台灣之星也認為，台灣至少還要兩年時間，5G 發展才會顯著擴大。

林之晨表示，南韓為全球最快 5G 商轉的國家，不過台灣 5G 滲透率已超越南韓，預期短期內，滲透率將處於穩定增長態勢，且目前沒有看到 5G 爆炸性成長的契機。

林之晨認為，待新的殺手級應用出現後，才有可能帶動 5G 爆發性成長，如智慧眼鏡、元宇宙、AR、VR、物聯網等，時間點會落在 2024-2026 年。

林之晨補充，2011 年 iPhone 4 上市時，行動上網用戶出現爆發性成長，並加速 3G 進入 4G 時代，隨著 NVIDIA、Facebook 等企業相繼投入開發元宇宙的基礎網路，元宇宙生態系有望在未來 3-5 年逐步成熟，並成為 4G 轉換 5G 的關鍵性應用服務。

台灣之星副總經理朱曉幸指出，雖然 5G 網路速度快，資費訂價較 4G 高，但主要應用仍以高畫質影音、多媒體為主，不過相關應用 4G 就可以滿足，短期內用戶還找不到升級 5G 的原因。

朱曉幸說，今年蘋果新機帶動下，台灣 5G 用戶滲透率將攀升至 2 成以上，在殺手級應用出現前，台灣 5G 用戶滲透率要達到 5 成以上，至少需要 2 年以上的時間。

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