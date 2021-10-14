G7財長公布CBDC政策推行原則 

七大工業國 (G7) 財長周三 (13 日) 為「央行數位貨幣」(CBDC) 共 13 項原則背書，主張應以透明、合法和健全經濟治理為基礎，強調中央銀行發行的任何數位貨幣「都需支持、且不得傷害」屢行貨幣和金融穩定的職責。

G7 財金首長表示，CBDC 應該作為現金的補充，應該作為一種可流動且安全的結算資產，扮演支付系統的支柱。

同時，CBDC 發行方式不應侵害央行的職責，必須恪守有關隱私、透明度的嚴格標準，並有責任保障使用者數據。「發行任何 CBDC，都應該基於對透明度、法治和健全經濟治理的長期公開承諾。」

雖然 CBDC 可以促進跨國支付，但 G7 國家表示彼此仍應共同承擔責任，盡可能減少國際貨幣和金融體系受到的傷害。

中國發展 CBDC 領先

世界各國央行正加快腳步發展自己的數位貨幣，以促進金融體系現代化。

中國是 CBDC 發展的領頭羊。目前 G7 國家都尚未發行 CDBC，大多仍在制定標準，有些腳步較快的國家已經展開實驗。

G7 並重申，全球穩定幣 (stablecoin) 計畫除非能符合法規和監管標準，否則不應該開始運作，這番發言呼應了 G20 財長稍早的聲明。穩定幣是與傳統貨幣掛鉤的一種數位貨幣。