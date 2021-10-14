IEA上修今明兩年全球石油需求預期 示警能源危機恐有損經濟復甦

國際能源署 (IEA) 周四 (14 日) 發布月度報告上調今明兩年的全球石油需求預期，同時警告能源危機帶來的通膨風險，恐進一步阻礙全球經濟復甦。

在能源供應吃緊導致煤炭、天然氣價格飆升的情況下，為了確保能繼續取得電力並維持正常運作，電力部門和能源密集型產業紛紛轉向使用石油，進而推動石油需求上升。

IEA 分別將 2021 年和 2022 年全球石油需求預期上修 17 萬桶 / 日和 21 萬桶 / 日，同時表示，隨著能源危機的影響持續累積，石油需求料自 9 月起增加 50 萬桶 / 日，且需求大增情況恐延續至明年第 1 季。

IEA 也警告，能源價格急升加劇通膨壓力，再加上電力短缺，可能導致工業活動減少並拖累經濟復甦。

此外，IEA 預計，OPEC+ Q4 石油產量將較先前預期的需求少 70 萬桶 / 日，加上 OPEC + 備用產能正快速減少，預計石油市場年底前都將供不應求。

IEA 發布報告後，截稿前，國際油價漲逾 1％，布蘭特原油期貨暫報 84.19 美元，西德州中質原油 (WTI) 期貨暫報 81.44 美元。