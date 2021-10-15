習近平今與歐洲理事會主席通話 尋求穩定中歐關係

據《彭博》報導，中國國家主席習近平將與歐洲理事會主席 Charles Michel 通話，這是北京與布魯塞爾在就新疆問題發生爭執後，尋求前進道路的最新跡象。

本次對話定於布魯塞爾時間周五 (15 日) 上午 10:30 舉行，也是在北京為德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 卸任做準備之際，中、歐高級官員近幾周宣布的數次對話之一。

梅克爾過去是北京最青睞的溝通伙伴之一，有鑑於她即將離職，與 Michel 的通話似乎是北京在努力加強替代溝通渠道，尋求在沒有梅克爾的情況下，解決針鋒相對的涉疆制裁相關爭端。

這一爭端使得歐洲議會凍結了對具有里程碑意義的中歐投資協定的審批。中歐投資協定由梅克爾推動，並在去年 12 月簽署。布魯塞爾還希望北京放鬆對歐洲公司高管的旅行相關防疫限制，並加強中歐雙方，在疫苗和氣候變化等環境問題上的合作。

習近平周三與梅克爾進行交談，梅克爾將卸任，德國新政府尚未組成，大選贏家社民黨領袖 Olaf Scholz 正籌組聯盟政府，但他很少對後續中德關係表達立場。

中歐開展這些交往，也適逢華盛頓與北京關係尋求解凍，而美國總統拜登最近採取的行動，卻讓美國與歐洲關係變得緊張。

一位駐北京的歐洲外交官警告說，不要過度解讀習近平與 Michel 通話的決定。不過，這位外交官表示，將密切關注官方通報，以了解有關對話主題和持續時間的細節。

習近平最近一次與 Michel 交談是在去年 12 月，並最終達成了投資全面協議，不過當時還有梅克爾及法國總統馬克宏參與。

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