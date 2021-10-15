〈毅嘉法說〉前三季稅前盈餘年增近6成 每股稅前賺0.65元超越去年

毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日召開法說並公布自結，受惠迎接旺季，接單狀況維持高水準，前三季稅前盈餘 2 億元，年增 57.82%，每股稅前盈餘 0.65 元，超越去年全年；第三季稅前盈餘 8672 萬元，季增 32.5%，不過受到供應鏈缺料影響，較去年同期下滑 30.5%。

毅嘉第三季營收 16.1 億元，季減 2.25%、年增 4.27%；毛利率 14%，季增 1 個百分點、年減 4 個百分點；營利率 5%，季增 2 個百分點、年減 3 個百分點。

毅嘉前三季營收 48.68 億元，年增 30.46%；毛利率 13%，與去年同期相當；營利率 4%，年增 1 個百分點；稅前盈餘 2 億元，年增 57.82%，每股稅前盈餘 0.65 元。

展望第四季，毅嘉表示，隨著歐美各國加速施打新冠疫苗，帶動全球景氣回溫，主要客戶訂單需求也逐步回籠，但經營環境仍然嚴峻，缺料、缺工及缺電等三缺問題，牽動著第四季營運，同時也影響出貨動能。

毅嘉預期，第三季稅前盈餘站上今年最佳，若三缺的問題能夠舒緩，第四季整體營運仍有機會攀上高峰。