十大外資喊買台積電 目標價最高1028元 偏空外資仍不翻多

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日法說會報喜，打臉先前唱衰 3 奈米製程延宕、長期毛利率難以維持 50% 以上的外資；外資最新報告普遍看好台積電前景，十家外資同步喊買，其中 2 家上修目標價，最高為美系外資的 1028 元，但先前看空的美系外資未翻多，仍預期產業將面臨庫存修正，且台積電也難以倖免。

亞系外資認為，台積電第三季財報優於預期，第四季財測也略優於市場共識，並對長期毛利率維持 50% 以上更有信心，且台積電仍看好營運長期成長動能，也暗示資本支出還有上調空間，對長期動能樂觀看待。

歐系外資也看好，台積電未來幾年將受惠製程轉進與 AI 驅動的高效運算，及英特爾、超微、蘋果等客戶的 5G、先進車用電子需求，晶圓代工漲價效益將推升營運持續向上，獲利能力也會更佳，即便產業受景氣循環因素影響，台積電表現也將持續優於產業平均水準。

樂觀派美系外資表示，台積電第三季毛利率優於預期，第四季營收雖符合市場預期，但毛利率估 51-53% 是個大驚喜，隨著明年主要客戶晶圓代工價格調漲，獲利能力也將進一步提升，可望抵銷部分折舊成本壓力。

該外資看好，強勁的結構性需求與半導體含量提升，將帶動台積電表現優於其他同業，並預期台積電明年 1 月法說會時，可望上調年營收 CAGR 與毛利率等預估值。

不過，對台積電向來保守看待的美系外資仍不翻多，其最新報告指出，根據近期終端需求與庫存水位，預期半導體產業將在明年第一季面臨庫存修正，從 2019 年智慧型手機與加密貨幣訂單縮減，使產業面臨庫存修正來看，台積電當年第一季營收因此季減逾 2 成。

該外資認為，若半導體景氣因智慧型手機需求趨緩而降溫，面臨庫存調整，台積電智慧型手機營收占比高達 5 成，將難以倖免。

