〈台股盤中〉鴻海科技日登場、金融族群撐盤 拚站穩月線

台股今 (18) 日早盤以小漲 35.75 點開出，最高站上 16862 點，但開盤不到半小時，獲利了結賣壓出籠，權王台積電回測 600 元整數大關，拖累大盤一度翻黑，金融類股則相對撐盤，盤面也聚焦鴻海科技日登場，今大盤力拚站穩月線、16800 點關卡，預估成交量則維持約 2700 億元。

電子權值股方面，台積電看旺第四季營運，加上蘋果 19 日即將發表新品，今最高衝上 604 元，但盤中賣壓出籠，一度由紅翻黑，午盤力守 600 元整數大關，鴻海則在科技日題材助攻下，力穩平盤之上，聯發科、台達電表現則相對強勢，漲幅均在 2% 上下。

金融族群則成為今撐盤要角，新光金、台新金漲幅超過 2%，開發金、國票金、國泰金、永豐金漲幅也都超過 1%。

盤面上強勢族群，受惠虛擬貨幣熱潮再起，比特幣價格在周末衝上 62000 美元大關，直逼歷史高點，帶動主板廠今強勢表態，華擎強攻漲停價位，撼訊、青雲、麗臺、映泰漲幅均超過半根停板，精英、技嘉、微星、華碩、承啟表現也不俗。

盤面上貨櫃航運族群人氣潰散，受海岬型航運價走弱，波羅的海綜合指數 (BDI) 跌破 5000 點，貨櫃航運三雄長榮、萬海、陽明今同步重挫半根停板以上，散裝航運股裕民、中航、新興、台航跌幅也都超過 4% 以上。

盤面資金比重方面，電子族群占比約 5 成，航運則占約 2 成，但受運價壓抑，航運類股指數重挫近 5%，跌破 200 點大關，創下近五個月低點。

展望未來，法人認為，受美通膨疑慮、美元指數上升等國際因素干擾，大盤短線恐維持橫向區間震盪，上檔壓力為月線、萬七關卡，此外，鴻海今也將舉辦科技日，預期將釋出 E 級車、C 級車與電動巴士設計藍圖，並進一步說明電動車布局進度。