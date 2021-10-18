〈光寶科法說〉缺料訂單遞延 Q4不淡營收可望季增1成

光寶科 (2301-TW) 今 (18) 日召開法說，總經理邱森彬看好，第四季營收可望季增 1 成，毛利率也將成長，明年雖挑戰多但仍樂觀看；他並認為，中國限電將成常態，若情況趨嚴重，會加速海外擴充計畫。

邱森彬表示，受缺料影響，部分車用電子、PC、消費性電子產品訂單遞延至第四季，車電與雲端維持強勁成長動能，加上產品組合優化，預期第四季營收將較上季、去年同期成長，增幅估將達 1 成，毛利率也可望優於第三季，營運不淡，明年挑戰還蠻多，但對展望仍樂觀看待。

對於缺料影響，邱森彬指出，雖然晶片缺料情況不太樂觀，但今年初已啟動部分產品變更設計，避開材料短缺困境，加上東南亞、台灣與泰國等地都陸續開出新產能，產能調配更彈性，更改設計的速度、生產製造的彈性，成為缺料關頭的重要競爭優勢。

談及中國限電政策，邱森彬認為，雖然目前未受限電影響，但預期會是日後的常態，幾年前光寶科就已規劃全球布局，在越南、泰國與墨西哥等地分散製造，若中國限電日趨嚴重，將加速海外擴充，目前已計畫在泰國光電廠擴產。

邱森彬也說，目前材料供給仍然很緊張，將維持一貫做法，若材料漲價，也會與客戶溝通調整價格。

光寶科今年主要成長動能來自光電事業，光寶科設下 2021-2024 年光耦營收 CAGR 達 10-15%，光電感測營收 CAGR 25-30%，及 LED 光源 CAGR 10-15% 的目標。

對於車充、5G 小基站等新事業，邱森彬指出，隨著電動車蓬勃發展，明年車充產品將成為營運主要成長動能之一，營收將有雙位數成長；5G 小基站已有第一筆訂單到手，年底前將部分出貨，樂觀看待未來 2-3 年小基站的爆發性成長空間。

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