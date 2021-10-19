Fed調查：全美前10%富人美股持股比重達89% 創歷史新高

美國聯準會 (Fed) 最新數據顯示，目前美國前 10% 富人共計持有 89% 的美國股票，創下歷史新高，這足以顯示，即使股市能創造出大量財富，卻也是加劇分配不均的一大關鍵。

Fed 數據顯示，疫情期間，財富占全美前 1% 的富人，所持有的股票和共同基金規模增逾 6.5 兆美元，全美後 90% 族群共計增加 1.2 兆美元。此外，全美前 10% 富人持有股票和共同基金比重在 Q2 創下歷史新高，後 90% 族群持有比重僅 11%，甚至低於疫情爆發前的 12％。

疫情期間，股市成為人們創造財富的主要來源，也是加劇財富分配不均的主因。

Fed 數據顯示，如今全美前 1% 的富人，總財產占全美比重已達 32%，創下新高水準，過去 1 年半以來，這些富人近七成的財富成長來自股票，儘管疫情期間有大量年輕散戶湧入股市，但財富分配仍免不了集中趨勢。

城市布魯金斯稅收政策中心 (Urban-Brookings Tax Policy Center) 資深研究員 Steven Rosenthal 表示，新進投資人雖然數量龐大，但同時也很小，他援引數據指出，深受大量散戶投資喜愛的網路券商羅賓漢(Robinhood)，平均單一帳戶規模僅約 4,500 美元。

Rosenthal 稱，當股市上漲時，與持有數十萬甚至數百萬張股票的有錢投資人相比，新進投資人獲利微不足道。

此外，與縱橫市場多年的股市老手相比，年輕族群多以高價買入股票，再加上新進投資人往往為了追求快速獲利而大開槓桿，報酬卻依舊低於長期買入持有的投資人。

Fed 數據顯示，在去年 1 月至今年 6 月這段期間，全美財富前 10% 族群的股票價值成長 43%，後 90% 則成長 33%。