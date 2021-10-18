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英特爾CEO：希望技術超越蘋果 贏回晶片訂單

鉅亨網編譯凌郁涵
英特爾CEO：希望技術超越蘋果 贏回晶片訂單(圖片：AFP)
英特爾CEO：希望技術超越蘋果 贏回晶片訂單(圖片：AFP)
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英特爾晶片蘋果代工

據報導，美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 在週日 (17 日) 接受採訪時表示，他仍然希望能夠贏回蘋果 (AAPL-US) 這個客戶，並認為英特爾必須要在這場晶片戰中超越蘋果技術，或是奪得蘋果的晶片代工訂單。

自 2005 年以來，蘋果的 Mac 系列產品一直都是使用英特爾製造的晶片，但是蘋果從去年開始轉向製造並使用自家設計的晶片。Gelsinger 表示，儘管蘋果如今已經轉向自家的晶片，他並沒有責怪蘋果放棄英特爾的晶片，並且坦言蘋果晶片做的很好。

「蘋果決定自己打造晶片來做出好於英特爾的晶片，而且，他們做得很好。英特爾需要做的就是創造出比蘋果更優秀的晶片。隨著時間的推移，我希望能贏回他們的這部分業務，以及許多其他業務。」Gelsinger 說道。

Gelsinger 也表示：「與此同時，我必須確保我們的產品比蘋果的更好，英特爾的生態系統比蘋果的更加開放和充滿活力，為開發人員和用戶創造更有說服力的理由。英特爾將會努力重新贏得蘋果在這個領域中的業務。」

Gelsinger 指出，要贏回蘋果，可能需要數年的時間，並提到，英特爾的另一個選擇是讓蘋果交由英特爾來進行代工。英特爾目前正在為亞馬遜 (AMZN-US) 和高通 (QCOM-US) 晶片代工。

英特爾將於週四公佈最新季度財報。分析師預計，與一年前相比，英特爾的獲利和營收將幾乎持平。英特爾股價今年迄今上漲了 9%，與標準普爾 500 指數相比上漲 19%。

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