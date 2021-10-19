鼎固6.6美元聯貸20家銀行力挺 參貸超額認購率達1.75倍

星展集團與台北富邦銀行統籌主辦鼎固控股旗下富樂國際 6.6 億美元聯貸案，資金將用來支應富樂國際償還既有金融借款及充實營運週轉金，獲得 20 家銀行踴躍參貸，超額認購率達 1.75 倍，為 2021 年不動產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。

鼎固在 2001 年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發，其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉，並於 2012 年 12 月成功回台上市，目前為台灣營建業中資本額最大的公司，也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司。

鼎固財務結構穩健，2020 年剔除預收款後的資產負債率 53 %、淨負債率 77% 及現金短債比 1.89 倍，並嚴守專注本業之經營策略，持續創造穩定成長，帶動本次銀行團踴躍參與聯貸的熱潮，也顯示市場看好鼎固發展前景。

至於富樂國際則為鼎固於香港設立的轉投資公司，旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目，其中黃浦日月光中心是由大型高檔餐飲及購物中心的「日月光中心廣場」與結合甲級辦公樓及服務式公寓所組成的綜合體商業地標。

而上海嘉定造鎮鼎固在上海的第二個旗艦項目，嘉定造鎮計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心，採軌道式經濟地產開發，打造結合商辦大樓、商場、住宅、酒店等為一體的複合式建案，建設完成後，可望帶動周遭商業活動與地產價值。

此外，鼎固將首次回台進行住宅開發案，並與宏璟建設共同取得台中 14 期市地重劃區土地，面積約 5000 坪，藉由產業大廠於大台中之群聚效益，激發就業增多的住宅需求，未來也將透過在台灣不動產項目，深化在台投資布局。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，鼎固是星展集團長期合作的重要夥伴，具有豐沛產業資源、卓越經營團隊及穩健之財務結構，能適時應對外在環境變化，充分掌握市場脈動。

北富銀執行副總經理莊慧玫表示，北富銀做為台灣企業金融先行者，長期深耕聯貸市場，從債權結構、預設利率到資金回流節點設置，憑藉精準的判斷與嚴謹的風險管控，為企業及參貸銀行規劃創新完善的融資方案。