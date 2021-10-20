〈紐約匯市〉各國升息前景分歧 美元續貶 紐元、英鎊強升 

導致美元對一籃子貨幣周二 (19 日) 走貶，英鎊、紐元等其他貨幣則勁揚，反映各國收緊貨幣政策和升息的前景分歧，以及美國新屋開工下滑等因素拖累美元。美國首檔比特幣期貨 ETF 上市首日攀高，比特幣上漲，持續朝歷史高點挺進。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22% 至 93.73，稍早一度跌到 93.50，是 9 月 28 日以來最低。

市場預期美國疫後首次升息的時間點落後其他國家，美元近日欲振乏力，並未隨著美債殖利率走高。美債殖利率升勢在周二一度趨緩，但隨即重拾動能，10 年期公債殖利率攀抵逾三個月高點。

美元走貶也和投資人脫手多頭部位的技術性因素有關。

Scotiabank 分析師說：「殖利率走勢無法解釋美元貶值的情況。看起來似乎是美元多頭平倉增強為更廣泛的部位整理，導致美元走勢出現技術面翻轉。」

美元貶值也和美國房市數據有關，商務部周二公布的數據顯示，美國 9 月新屋開工下滑 1.6%，經季節調整折合年率為 155 萬戶，是 4 月以來最低，此外，營建許可更降至一年低點，這凸顯供應鏈瓶頸、勞動力和原物料短缺帶給建商的挑戰，也令人擔心美國第 3 季經濟成長可能大幅降溫。

歐元兌美元升值 0.25% 至 1.1640 美元，日圓兌美元變動不大，距離上周五觸及的 114.47 日圓近三年低點不遠。

英國和紐西蘭都因市場對其升息預期受益。英鎊兌美元周二升值 0.51% 至 1.3798 美元，目前貨幣市場報價顯示，投資人預期英國在年底前可能共升息 35 個基點。

紐元對美元周二勁揚 1.14% 至 0.7159 美元，盤中一度升抵 0.7172 美元，是 6 月 11 日來最高。根據最新數據，紐西蘭消費者物價指數 (CPI) 創逾 10 年來最快增速。

澳幣攀升到 0.7485 美元，是 7 月 15 日以來最高，投資人顯然未因澳洲準備銀行 (RBA，央行) 會議紀錄的鴿派論調受影響。

離岸人民幣兌美元一度升至 6.3674 元，為四個月高點，主因恒大債務問題減緩，且一些同業順利支付債券票息，中國政府也在上周表示情況可控制。

比特幣繼續朝 4 月的 64895 美元歷史高點挺進，紐約尾盤報 63789 美元。

截至周三 (20 日) 台灣時間約 6:00 價格：