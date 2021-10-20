【Wen姐筆記】外資轉當神隊友 助攻17000? 台指結算防暗流

在台指期結算進入倒數，外資突然轉向，改當台股多頭的「神隊友」，連續買超 3 個交易日，昨日三大法人同買，融資也小小歸隊 2.3 億元，讓大盤終於在經歷 19 個交易日後，收復月線。不過今天上檔立刻面臨 17000 整數關卡，而且又碰上台指期結算，投資人還是得提防暗流! 今日強弱觀察位置為 16947 點。關鍵點位為 16888、16977 與 17023 點。

多方昨日收復 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如能守穩，將有續往 17000 點挑戰的企圖。16947 點可視為 17000 點關射門區，17000 點兩端哨站為 16983 與 17023 點。如果多方氣盛，還有機會續往 17053 與 17100 點城池挺進的機會，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。

但如 16888 點未能挺住，仍得提防暗流。需提防回測 16853 與 16800 點城池，16800 點城池兩端哨站為 16777 與 16823 點，如未能挺住，則攻 17000 點好事多磨。如再棄守 16747 與 16700 點城池，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點，本波攻勢有降溫疑慮!

以籌碼面來看，莊家的籌碼板塊持續持續上移，16700 點區域支撐增強，但 16900 點區域多空對峙，成為短線重要攻防區。同時上方 17000 點籌碼持續累積，多方必須強勢表態突破 17000 點，或震盪消化賣壓，才有機會持續北上!

而今日台指期結算，外資出手的重點為尾盤，因此需留意觀察本波多頭指標權值股，尤其是台積電等，而短線上強勢急漲的各電子次族群，以及傳產族群等，需留意高檔是否出現爆量現象。只要不出現豬隊友，今天台指結算日將有機會擺脫虎頭蛇尾的空方慣性! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)