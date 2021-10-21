日圓10月迄今已貶2.5% 何時止跌全看美國通膨預期

日圓兌美元 10 月迄今貶值逾 2.5%，未來是否進一步走低，主要看反映美國通膨預期的美債平衡通膨率會不會進一步攀高。

美元 - 日圓三個月風險逆轉走勢，最近密切追隨五年期美債平衡通膨率，後者反映市場預期的美國物價漲幅。由於通膨預期增溫，日圓持續走貶，本月表現在 G10 貨幣中吊車尾。

日圓兌美元 10 月迄今共貶值逾 2.5%，目前約報 114 日圓兌 1 美元，今年來貶值幅度接近 10%。這段期間美國經濟強勁成長，加上全球供應鏈瓶頸、大宗商品短缺，把通膨預期推升到 2017 年來最高。

如果美國通膨預期從目前水準繼續上升，日圓將進一步走軟。

法國興業銀行策略師 Kit Juckes 和 Olivier Korber 說，造成日圓進一步走貶的條件是，美債平衡通膨率繼續朝 3% 邁進，且債券市場出現新一波賣壓。但目前債市拋售潮已經暫緩。

此外，由於美元部位可能已經觸頂，如果日圓本周沒有進一步貶到 115，美元對日圓升勢可能動搖。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 資料顯示，過去幾周，日圓的投機性持倉增加，雖然倉位可能繼續增加，但交易員也可能很快就讓近期走勢採剎車。

Vanda 研究公司策略師 Viraj Patel 說：「日圓的倉位極度悲觀，這導致賣壓動能繼續增強面臨更高的阻力。」他預測美元兌日圓可能回到 112 或 113，而且如果美國公債殖利率和美國通膨預期趨於穩定，日圓貶勢就會暫時歇息。