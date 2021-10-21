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鎳價飆破7年新高 淡水河谷因礦場罷工調降電池關鍵原料產量預估

鉅亨網編譯張博翔
淡水河谷下調電池關鍵原料鎳年產量近18% 鎳價飆破7年新高（圖：AFP）
淡水河谷下調電池關鍵原料鎳年產量近18% 鎳價飆破7年新高（圖：AFP）
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淡水河谷下調產量電動車礦業產業電池

全球第二大礦商淡水河谷 (Vale) 的加拿大礦場罷工，使該公司調降電動車電池關鍵原料鎳的預估年產量，激勵倫敦鎳期貨周三 (20 日) 勁揚至 7 年高點。

淡水河谷周二表示，今年用於廚具、電動車電池的金屬鎳年產量可能僅 16.5 萬至 17 萬噸，較原先預估的 20 萬噸下滑 17.5%。

此外，全球最大精煉鎳生產商俄羅斯 MMC Norilsk Nickel(Nornickel) 公布第三季產量下滑，年減 23% 至 129858 噸。

無獨有偶，全球第二大鎳生產國菲律賓表示，由於降雨頻繁、載運船隻減少，今年產量將比往年平均值少 10%。

受到供給大幅下滑影響，倫敦金屬交易所 (LME) 鎳三個月期貨價收盤上漲 4.6% 至每噸 20963 美元，盤中一度大漲 5.9% ，一度達每噸 21235 美元，創 2014 年 5 月以來新高。

印尼主要鎳供應商的產量減少，有望進一步為鎳價帶來多頭支撐。印尼 9 月表示計劃對製造不鏽鋼的半加工出口品進行管制或課稅，確保國內能取得更多鎳，以支持國內電動車電池的重點產業。

彭博分析師 Allan Ray Restauro 表示，自 2014 年首次禁止未加工礦物產品出口以來，印尼便不斷修改相關政策。該禁令在 2017 年允許放行，但僅限擁有冶煉廠的公司，但隨後 2020 年再次祭出禁令。

彭博預計，儘管與銅、鋁相比，鎳價表現較弱，但鎳價仍有望突破每噸 18000 美元。但倘若中國鋼鐵業者青山集團成功自鎳生鐵中產出鎳，將能緩解供應風險，屆時價格恐承受下跌壓力。

青山集團在 2014 年印尼禁止出口鎳礦後，便開始大量投資印尼金屬、採礦業。

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