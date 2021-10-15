〈宏達電拚VR〉VIVE Flow明年Q1海外上市 將改寫銷量紀錄

宏達電 (2498-TW) 今 (15) 日宣布推出首款 VR 眼鏡 VIVE Flow，亞太區總經理黃昭穎看好，VIVE Flow 硬體輕巧且能與手機連結，將拓展至一般大眾消費者，加上明年首季會再往海外地區上市，有望成為最熱銷的 VR 產品。

黃昭穎表示，近兩年 VR 使用量持續攀升，內部開始思考將 VR 的使用門檻降低，因此推出重量僅 189 公克的沉浸式 VR 眼鏡，價格較過去產品較低，且不需要搖桿，只需要與手機連動。

黃昭穎認為，台灣 VR 市場還處於初期階段，VR 眼鏡 VIVE Flow 屬於新科技產品，期望擺脫過往 VR 只針對遊戲客群或是企業領域，能讓更多人使用。

内容暨平台總經理林俊吳則表示，元宇宙是連結虛擬與真實的平台，VIVE Flow 就具備互動性、多元性、沉浸感等優勢，且為消費者打造出不論是用手機、電腦、VR 裝置都能進入虛擬世界，並能製作 3D 虛擬人像探索各種元宇宙內的活動。

黃昭穎看好，宏達電六年前開始切入 VR 領域，預期 VIVE Flow 的優勢可加速 VR 滲透率，且超越過去 viveport、一體機 VR 產品銷量。

宏達電 VIVE Flow 與中華電 (2412-TW) 合作購機方案，黃昭穎透露，除了台灣為首波上市地區外，目前也與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，預計明年第一季會談定。

宏達電亞太區市場今年受惠 5G 手機銷售動能延續、VR 產品陸續導入企業，預估全年業績將年增逾 20% 以上，黃昭穎指出，目前已規劃新 5G 手機，預計明年亮相，但新品定位中階或高階尚無法透露。