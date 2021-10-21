宏達電9月稅後虧損收斂至2.59億元 每股虧0.32元

宏達電 (2498-TW) 受惠推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，並搭上元宇宙商機，近期股價漲勢凌厲，依主管機關要求公佈自結數，9 月稅後虧損 2.59 億元，較去年同期收斂，每股虧損 0.32 元。

宏達電受惠 HTC VIVE Pro 2 專業版上市，9 月營收達 6.01 億元，月增 64.03%，創今年次高，不過仍較去年下滑 26.43%，續寫同期新低；稅前虧損 2.64 億元，虧損較去年同期收斂。

宏達電本月推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，預計 11 月正式上市，主打輕巧設計，僅 189 公克，台灣售價 14990 元，價格較過去低，且不需要搖桿，只需與手機連動。

宏達電看好，VIVE Flow 硬體輕巧且能與手機連結，將拓展至一般大眾消費者，加上明年首季會陸續與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，有望成為最熱銷的 VR 產品。

宏達電表示，元宇宙是連結虛擬與真實的平台，VIVE Flow 就具備互動性、多元性、沉浸感等優勢，且為消費者打造出不論是用手機、電腦、VR 裝置都能進入虛擬世界，並能製作 3D 虛擬人像探索各種元宇宙內的活動。