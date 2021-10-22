國內首家 台灣大5G SA系統通完成官方審查

台灣大 (3045-TW) 今 (22) 日宣布，旗下 5G SA(獨立組網)系統通過國家通訊傳播委員會 (NCC) 審驗，成為國內首家通過官方審驗的電信業者，台灣大後續將依照終端應用廠需求，提供 SA 服務。

5G 初期以 NSA(非獨立組網) 網路架構問世，其 5G 無線接取網路 NR(New Radio) 依附在 4G LTE 核心網路上，因此有助 5G 服務迅速進入市場。而 SA 是真正純 5G 的核心網路，降低既有 4G 架構所造成的延遲和限制，SA 能提供低延遲、行動邊緣計算、網路切片等速率以外的新類型網路服務。

技術長郭宇泰指出，5G SA 網路更快、更順暢，且能呈現即時反應、高效能、海量鏈接等多維度新應用，不僅讓雲端遊戲等消費端體驗顯著提升外，更能進一步帶動 5G 垂直應用服務。

商務長吳傳輝表示，SA 是首次採用全雲端技術的行動核心網路，也是走向軟體化、雲端化、虛擬化關鍵的一步，同時發揮端到端網路切片 (end-to-end slicing) 功能，讓行動網路可分割多個網路規模，分別對應不同的應用場景，或是為企業客制化打造專網。

台灣大以智慧醫療為例，近期推動 X 光片或 CT 等大量影像醫療資料，送到雲端高速運算，結合 AI 及早判斷病兆、協助醫師給予醫療指示，甚至患者送到急診室前，救護人員能以 AR 眼鏡判讀資訊或即時回傳醫院，提高治療成效，此相聯應用場景，在 SA 驅動下能提早落地實現。

台灣大今年 7 月開始測試運用 SA 5G 載波聚合，將網路涵蓋距離再延伸 35%；在 SA 環境下，運用載波聚合技術結合不同頻段，速率又較單頻提升 30%，目前已有多款終端通過測試，未來將依終端商更新時程，提供 SA 服務。

依據 GSA 最新資料顯示，全球僅 9 個國家、共 12 個電信營運商提供 SA 商用服務，台灣大繼聯手聯發科、諾基亞結合 700MHz、 3.5GHz 頻段，在實驗室外完成 SA 5G 載波聚合測試後，又協同諾基亞完成 5G SA 建置，成為台灣第一個通過官方 SA 審驗的電信公司。