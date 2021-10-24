〈觀察〉電視面板價格走跌 光電板廠接單壓力隨之而來

電視面板報價再度大跳水，且跌幅高於預期，導致 10 月報價創史上單月最大，在此價格狂跌壓力下，光電板廠已感受來自面板廠對於光電板的降價壓力，雖無立即遭調降價格的不利狀況，但配合降價恐已難以避免。

台 PCB 廠如瀚宇博 (5469-TW)、志超 (8213-TW) 及健鼎 (3044-TW) 都是光電板生產大咖，其中志超及健鼎以同列為韓國三星前 100 大供應商。志超坦言，光電板價格壓力主要是因各國疫後陸續解封，造成 TV 面板需求下降導致價格下滑，面板客戶在成本考量下，採購上也提出調降價格協商，光電板價格是否讓步，有待進一步協商。

志超光電板供貨量全球第一，對志超而言，光電板與 NB 板合計占營收比重 7-8 成，今年第二季延續宅經濟及遠端工作需求，產能利用率高，單季營收也創高，第三季營收攀升力道也強，營收連續兩季創新高。

志超主要產能在台灣、廣東中山、江蘇無錫及四川遂寧，今年沒有新產能開出，最快四川遂寧廠明年將有新設備產能產能到位，規劃供應大陸面板廠所需光電板。

健鼎第二季光電板營收達 15%，對於產品價格可能面臨降價壓力，健鼎認為占營收比重不大，目前營運上以汽車板、HDI 板及記憶體模組板為主，在非光電板類別產品目前的接單也滿，光電板是高度成熟產品，隨著面板廠價格端變動，將調配產能供應其他需求因應。

瀚宇博光電板主要應用在面板的控制端，光電板營收比重約 3%，與健鼎、志超生產的光電板不同，瀚宇博主管指出，瀚宇博生產面板控制板占面板後段生產成本更低，儘管電視面板報價快速走低，目前並沒有接獲任何調降價格的協商通知；不過，若面板價格持續走弱，確實對所有供應鏈價格壓力也將變得更大。