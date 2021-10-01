美債務違約警鈴大作 葉倫重申嚴重後果並支持廢除債務上限

美國財政部長葉倫周四（30 日）強調，美國債務違約恐造成不可逆的經濟傷害，預估 10 月 18 日後所剩資金將非常有限，很快就會耗盡，並全力支持永久廢除債務上限。

葉倫在應對新冠疫情的眾議院聽證會上說：「對於特別措施與現今還能支撐多久的估計，恐怕會有不可預測的變數，10 月 18 日之後，財政部剩下資源將非常有限，很快就會耗盡。」

葉倫表示，將支持永久廢除債務上限，而不是目前國會考慮的凍結，並強調債務違約會造成美國不可逆的經濟傷害，經濟將面臨衰退，導致借款人的借貸利率持續維持在高點。

一旦發生債務違約，美國的信用評等必遭下調，而長期持有美國債券的債權人不再認為債券是「無風險」的，這也將使聯邦政府與其他人的借貸成本更高。

葉倫一再重申債務違約的嚴重後果，是因為民主黨多數人與拜登政府的立法議程存有分歧，目前美國國會在提高或凍結債務上限的問題上仍處僵局。

美國的債務上限在暫停兩年後，於今年 8 月重新生效，自此之後，財政部便一直採取「非常措施」提供政府資金。

葉倫本周稍早時曾告知國會議員「非常措施」提供的資金將在 10 月中旬耗盡，比多數分析師預期的還早，之後政府恐怕沒有足夠的資金來支付社會福利保障、公債到期利息、票據與債券。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在聽證會上表示，央行對債務上限問題影響能力有限。他向議員表示，Fed 對此能幫的忙有限，不應該認為這件事情能透過 Fed 解決。

美國目前負債 28.4 兆美元，其中近 7,000 億美元負債是總統拜登上任後、葉倫擔任財政部長時產生。美國本財政年度前 10 個月的預算赤字為 2.71 兆美元。