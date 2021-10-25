〈盛群法說〉Q4營收估小幅下滑 因應市場競爭暫不調漲價格

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望後市，副總蔡榮宗表示，第四季由於中國長假、部分地區限電、貨櫃塞港及通路商庫存較充裕共四大因素，營收估較上季小幅下滑，不過仍可創同期高，同時為因應市場競爭，暫不調漲價格。

蔡榮宗指出，第四季已接獲晶圓代工廠漲價通知，但因市場有四大變數，加上中國同業用低價搶單、搶客戶，應用涵蓋家電、安防、健康量測等，盛群為因應市場競爭，採取適當防守策略。

針對現今通路商庫存，盛群補充，由於貨櫃塞港與中國限電政策影響，華南通路商庫存水位上升，拉貨趨緩，不過，華東、華北通路商持續拉貨，市場需求還在，不影響未來營收與產能分配。

展望明年，盛群新增 5% 產能，接單也達 8 成，並向客戶收取 3 成訂金，看好 32 位元 MCU、健康量測、BLDC、射頻 IC、安防等產品線，預期長期成長動能仍相當強勁，將確保有足夠產能支援相關產品線。

至於市場今天傳出聯電 (2303-TW) 及力積電 (6770-TE) 等晶圓代工廠，明年第一季將再度調漲代工價格，蔡榮宗表示，尚未收到漲價通知，對於明年是否調漲產品售價，將視供應鏈與市況。