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分析師稱宜蘭地震有望推動DRAM價漲 美光開盤揚逾3%

鉅亨網編譯林薏禎
分析師稱宜蘭地震有望推動DRAM價漲 美光開盤揚逾3% (圖：AFP)
分析師稱宜蘭地震有望推動DRAM價漲 美光開盤揚逾3% (圖：AFP)
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美光DRAM價格宜蘭地震桃園廠

在分析師表示宜蘭地震可能影響 DRAM 產能，從而推升價格後，消息激勵美光 (MU-US) 周一 (25 日) 美股開盤揚逾 3%。

台北時間周日下午 1 時許，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模 6.5 地震，不久後又在大同鄉出現規模 5.4 的餘震，導致美光位於桃園的 DRAM 晶圓廠受到影響，美光表示仍在評估影響程度，以便確認何時恢復全面生產。

Evercore ISI 分析師 CJ Muse 發布報告表示，雖然還無法確定地震是否帶來直接影響，但任何重大的生產衝擊都將導致市場供應更加吃緊，並以快於當前預期的速度拉高 DRAM 價格。

富國銀行 (Wells Fargo) 也稱，若需要花上一段時間來重啟生產，DRAM 價格很可能迅速上揚。

美光周一早盤以 69.62 美元開出，漲幅逾 3%，截稿前漲逾 2%，暫報每股 68.85 美元。自 4 月以來，美光股價已自高點回落 30%。

Evercore ISI 將美光股票評級維持在「優於大盤」(Outperform)，目標價維持在 100 美元，富國銀行則將美光目標價定為 115 美元

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