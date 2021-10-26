貝萊德CEO：下個市值破兆的初創公司 將產生在氣候科技

貝萊德 (Blackrock) 執行長兼董事長 Larry Fink 周一 (25 日) 表示，他相信下一個市值上兆美元的初創企業，將是氣侯科技公司。

特斯拉 (TSLA-US) 市值在周一突破 1 兆美元，而 Fink 在中東綠色倡議峰會上指出，氣候變化會是未來重要的商業機會。

他說：「我相信接下來的 1000 家獨角獸—估值超過 10 億美元的公司—不會是搜索引擎，不會是媒體公司，他們將是開發綠色氫、綠色農業、綠色鋼鐵和綠色水泥的企業。」

Fink 表示，要解決氣候變化問題，幾乎每個行業都必須重新改造。到 2050 年實現淨零碳排放，將需要大量投資、大量獨創性和大量創新。

他指出，他看到了投資者將資金投入氣候技術的需求。新興市場對低碳項目的投資，每年需要超過 1 兆美元，是目前每年約 1500 億美元投資率的六倍多。

PitchBook 數據顯示，風險資本家將在 2021 年完成價值 77 億美元的清潔科技 (clean-tech) 交易。這一數字比過去的投資大幅上升。 1996 年至 2005 年間，清潔科技投資為 3 億美元。

最近，比爾蓋茨 (Bill Gates) 公開表達了他的信念，即氣候科技將會賺很多錢。蓋茨最出名的是共同創立了微軟，如今，他透過自己的公司 Breakthrough Energy Ventures 投資清潔科技。