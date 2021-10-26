〈聯發科法說〉三度上調今年營收成長目標 一文看懂五大重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，第三季財報繳出亮眼成績單，純益續創歷史新高，累計前三季大賺逾五個股本，並三度上調全年展望，年營收估成長 52%，毛利率也將衝破 46%，此外，首款採用台積電 (2330-TW)4 奈米製程的 5G 旗艦晶片，明年首季將放量。《鉅亨網》整理出本次法說會五大重點，讓讀者一文看懂。

今年前三季大賺超過五股本

聯發科公布第三季財報，受惠產品組合優化、漲價效益，毛利率再度走揚，續創六年新高，拉抬稅後純益達 283.61 億元，季增 2.8%，年增 112%，每股純益 17.92 元，創新高；前三季純益衝上 814.44 億元，年增 211%，每股純益 51.57 元，同步改寫新猷，賺進五個股本。不過，營業費用因投入研發、產品銷售費用提升，營益率、淨利率略低於前一季。

全年展望樂觀 營收估年增 52%

聯發科指出，以美元對台幣匯率 1 比 28 計算，第四季營收約 1206-1311 億元，季減 0-8%，年增 25-36%，毛利率 46-49%，較上季預估的區間 44.5-47.5% 明顯上調，含員工分紅的營業費用率則約 23-27%。

執行長蔡力行表示，第四季營收預估中位數為 1259 億元，以此推算，聯發科今年營收將較去年成長 52%，優於原先預估的年增 45%，為第三度上調，毛利率將衝上 46.4%，同樣優於原估值 46%，主要受惠公司在高階產品市占率的擴張。

因應 OEM 大廠自研晶片

OEM 大廠積極投入自研晶片，盼整合軟硬體降低對聯發科、高通等晶片大廠的依賴，外界憂心進一步影響銷售狀況，蔡力行回應，的確看到該趨勢，但聯發科深耕手機晶片領域，擁有豐富且完整的 IP，是公司主要競爭力，當客戶想要發展自家晶片時，聯發科也可提供自家 IP 給予客戶選擇，將是另一種商業模式。

5G 旗艦晶片明年 Q1 放量

聯發科首款 5G 旗艦晶片採用台積電 4 奈米製程，憑藉獨特設計架構、優異的低功耗設計，效能領先業界，預計年底就會開始貢獻營收，明年第一季則進入放量階段，可望帶動明年出貨量及平均單價提升，未來也將推出更多旗艦級產品，提升市占率。

看好明年 5G 滲透率衝破 50%

5G 通訊商轉邁入第三年，今年全球 5G 滲透率約為 35-40%，蔡力行看好，明年 5G 滲透率將超過 50%，聯發科目前已在全球手機市占取得領先，可持續受惠，也會搶進毫米波產品升級潮。

蔡力行指出，今年除了持續布局中國市場，並與全球品牌在美洲、歐洲、印度及其他新興市場導入 5G，成長動能相當強勁，預期動能將一路延續至明年。