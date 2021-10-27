聯發科明年獲利挑戰7股本 外資上調目標價至1678元

外資今 (27) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 受惠首款 5G 旗艦級晶片放量出貨，整體 5G 晶片銷售單價 (ASP) 持續成長，有助明年營收達 5430 億元，年增 10%，獲利也將挑戰 7 個股本，每股稅後純益估約 71 元，並將聯發科目標價自 1650 元上調製至 1678 元。

外資表示，聯發科第三季獲利優於市場預期，並創下新紀錄，第四季、明年看法也樂觀，緩解市場對近期需求疲軟和成長週期觸頂的擔憂，且由於現今供應持續緊張，聯發科將維持銷售單價、獲利表現。

此外，聯發科第四季儘管受季節性因素、天璣 1200 系列營收短期減緩，影響手機營收下滑，不過，聯發科受惠產品組合優化和向客戶調漲價格，毛利率預估中間值約 47.5%，不僅高於上季預估中間值，也優於市場預期。

展望明年，外資看好，各大手機 OEM 將持續推出主流 5G 手機，搶占市場，進而推動整個 5G 市場成長，預計 2022 年 5G 手機滲透率將超過 50%，且聯發科首款 5G 旗艦晶片本季開始量產，數量、銷售售價將同時成長。

外資也認為，儘管台積電 (2330-TW) 今年資本支出達 300 億美元，但並沒有擴充 4G 晶片的主流製程 16/12 奈米的產能，且三星也沒有擴充 14 奈米產能，因此明年 4G 晶片供應將持續緊張。