資金重回電子股 助攻台股收復季線

資金重回電子股，台股今 (27) 日收在 17074 點重新收復季線，在美股走揚、財報激勵等效應下，法人預期台股仍有多頭走勢，可望繼續啟動反彈行情。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，近期隨著指數反彈，包括 IP、ABF、中小型電子、元宇宙等族群均見明顯買盤加持，推升相關標的股價走揚，電子股成交比重大增超過 7 成，改寫今年 3 月底以來新高，進而推升大盤順利站上季線之上，三大法人同步買超台股，合計回補 31.82 億元，其中外資買超 24.64 億元。

廖炳焜認為，從全球各國股市來看，美國四大指數皆站穩季線之上，就連近期最為弱勢的恆生指數也順利收復季線位置，與全球景氣高度連動的台股沒有獨弱的理由，配合美股企業財報激勵，台股確實具備彈升條件。

廖炳焜分析，今日二線晶圓代工大廠聯電召開法說會，以及今日凌晨美股公布微軟、超微、德儀等財報數據，持續牽動市場投資信心，另外，周五即將登場的蘋果、亞馬遜、Google 財報更是重頭戲，除了為市場風向球，也將左右相關供應鏈的股價表現。

此外，東南亞疫情明顯趨緩，也有利於全球供應鏈回歸正常，對於多頭表現有利，而之前因為東南亞疫情而受影響的相關產業，則有望在第四季展開反彈行情。