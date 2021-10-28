 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

農夫山泉鍾睒睒登中國新首富 馬雲、馬化騰跌出前三

鉅亨網新聞中心
農夫山泉鍾睒睒身價大漲，成為中國新首富。(圖:AFP)
農夫山泉鍾睒睒身價大漲，成為中國新首富。(圖:AFP)
Tag
胡潤百富榜農夫山泉鍾睒睒中國首富首富馬雲馬化騰抖音張一銘寧德時代曾毓群新能源

中國胡潤研究院周三 (27 日) 公布《2021 胡潤百富榜》，農夫山泉創辦人鍾睒睒以身價 3900 億元 (人民幣，下同)，首次成為中國新首富，抖音創始人張一鳴擠下馬雲與馬化騰列居第二，寧德時代董事長曾毓群則首度進入前三。

根據榜單，鍾睒睒財富比去年增加 250 億元至 3900 億元；資料顯示，鐘睒睒旗下兩家上次公司農夫山泉與萬泰生物，最近一年市值穩步上漲，其中萬泰生物市值更比去年同期大幅成長超過 40%、農夫山泉增 10% 左右。

張一銘則受惠抖音上市傳聞、今日頭條等業務成長，身價大增 3 倍至 3400 億元。在中國推動雙碳目標，使新能源相關產業爆發成長，讓曾毓群身價跟著水漲船高，財富也年增近 3 倍至 3200 億元，首次進入百富榜前三名。

此外，歷經反壟斷之後，騰訊創辦人馬化騰的財富年減 19%，以 3170 億元位居第四；去年的首富阿里巴巴創辦人馬雲，身價一年內縮水 36%，以 2550 億元位居第五，是今年榜單上繼恒大創辦人許家印之後財富減少最多的企業家。

身陷債務風暴的恒大許家印，身價比去年驟減 1620 億元，從第五名降至第 70 名。胡潤表示，這是第一次房地產行業沒有企業家進入前十名。

從財富降幅來看，今年最慘的是校外培訓機構好未來創始人張邦鑫，銳減 94% 至 57 億元；新東方主席從去年的 260 億縮水至 75 億元。

細究榜單可發現，百富榜的名次變動與監管政策、宏觀環境習習相關，今年房地產、教育與遊戲等產業的富豪，身價皆大幅縮水，而製造業企業家正在快速崛起。

胡潤表示，今年財富增長最多的前 10 位企業家中，8 位和新能源有關，其中 6 位以電動汽車為主，另包括太陽能產業的 2 位、娛樂行業的 2 位。可看出在碳中和目標驅動下，新能源相關產業迅速成長；而手機與智慧車需求帶動下，半導體產業也加速增長。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow