〈走進中國〉電動車20年大計

中國國家主席習近平於 2020 年聯合國大會中提出中國的「雙碳政策」，即在 2030 年碳達峰、2060 年碳中和的承諾，隨後中國便開始緊鑼密鼓地朝向這個目標邁進。在今年「兩會」期間，雙碳政策首度寫入政府的工作報告內，意味著節能減碳將是未來中國經濟發展的主軸。

根據碳排放的數據來看，國際能源署 (IEA) 指出目前全球碳排放源主要集中在電力熱力、交通運輸和工業製造三大部門，分別占全球碳排放比重 43%、26%、17%。

而燃油汽車作為現階段陸上主要交通運輸工具，廢氣排放已經成為溫室氣體的主要來源之一，因此全力發展低排放甚至零碳排新能源汽車成為各國政府推出節能減碳的核心，也是中國達到碳中和目標的關鍵領域。

所以中國國務院於今年 10 月底宣布 2030 年前碳達峰的行動方案，預計到 2030 年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例要達到 40%。

在中國新能源汽車定義分三大類：純電動車 (EV)、插電混合動力車 (PHEV)、燃料電池車 (FCEV)。這三類車型均享有政府補貼及戶外行駛的優惠政策，不過依照政策走向未來中國新能源車主要發展方向是以 EV 和 PHEV 兩類別為主。

中國電動車市場有幾個核心驅動力，首先是牌照限制，中國人口密集的幾個大城市都有汽車牌照限制，但電動車則可相對容易地取得牌照配額，大大地提升了電動車銷售量，同時為了配合節能減碳政策限制汽車牌照城市還有可能持續增加。

再來就是雙積分政策的推動，中國政策鼓勵以市場化的方式讓汽車製造商多生產新能源汽車，少燃油車產量；同時針對不同車型建立積分制度，沒達到積分標準的車廠將強迫生產新能源車。

接著則是建置大量充電基礎設備，以方便購買電動車的民眾，而在油、電車轉換的過渡期，PHEV 將會是最具靈活性與便利性的車型。

而在中國政策扶持和技術精進的推動下，中國新能源汽車的產業規模正在逐漸擴大。2020 年中國新能源汽車量產 136.6 萬輛，較 2019 年成長 12.41 萬輛，年增率約 10%，至於 2021 年上半年中國新能源汽車量產達 121.5 萬輛，已達到 2020 年 80% 的產量，刷新歷史記錄。

從車型來看，2021 年上半年中國 EV 量產 102.2 萬輛，占新能源汽車總產量的 84%；PHEV 量產 19.2 萬輛，占 15.8%；FCEV 量產 600 輛比重只有 0.05%。

資料來源: Marklines、中國汽車工業協會

市場預計 2021 年中國新能源汽車總銷售量將達 240 萬輛，年增率 78%，銷售滲透率為 9%。展望未來，2025 年中國新能源車銷售量預計可達到 600 萬輛，銷售滲透率升至 20%，而 2021 年～2025 年中國新能源車年複合成長率則可達到 25%。

在這個龐大可預見的商機之下，中國電動車相關類股群都動了起來，當中以全球動力電池龍頭寧德時代表現最受矚目，不但是基金經理人股票配置首選，擊敗了貴州茅台，股價也一舉突破每股人民幣 600 元，市值來到人民幣 1.4 兆元的水準，位居 A 股市值第三，僅次於貴州茅台與工商銀行，且已緊追在工商銀行之後。足以看見當美國在瘋特斯拉之際，中國也在搶寧德。

