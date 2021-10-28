望隼攻三大海外市場 中國明年取首張抗藍光日拋鏡片認證

軟式隱形眼鏡製造商望隼 (4771-TE) 預計 11 月 2 日登興櫃，每股參考價 88 元，董事長黃修權今 (28) 日表示，主要搶攻包括日本、中國與美國三大市場，其中，中國積極拓展抗藍光、矽水膠、水膠彩透鏡片，預計明年可在中國取得首張抗藍光日拋鏡片註冊證。

黃修權指出，公司在隱形眼鏡製造領域起步較慢，但競爭策略不輸同業，並掌握產業關鍵，包括與光學廠商、自動化設備廠商形成策略聯盟、在中國設廠供應在地市場，及持續開發新產品等。

望隼陸續推出抗藍光、矽水膠、功能型、特殊光學鏡片等差異化產品，藉此拓展日本、中國和美國市場，其中，日本市場方面，總經理石安表示，先藉由抗藍光產品取得客戶訂單，推升整體出貨量持續增加，再以矽水膠、特殊光學鏡片產品擴大市占率。

中國市場部分，石安指出，隨著中國市場在線上交易量持續成長，整體隱形眼鏡銷售規模快速攀升，公司運用台灣研發技術及中國在地化生產優勢，以水膠彩透鏡片拓展中國市場，預計 2022 年可以在中國取得第一張抗藍光日拋鏡片注冊證。

望隼則以功能型運動鏡片切入美國市場，目前還處於初期布局階段，待建立市場知名度後，將進一步推出特殊光學鏡片等產品。

望隼在日本、中國客戶訂單挹注下，今年上半年毛利率 36%，年增 4 個百分點；稅後純益 1.34 億元，年增 176%，每股純益 2.68 元。