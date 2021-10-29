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20年期和30年期美債殖利率曲線首見倒掛

鉅亨網編譯羅昀玫
20年期和30年期美債殖利率曲線首見倒掛 (圖片：AFP)
20年期和30年期美債殖利率曲線首見倒掛 (圖片：AFP)
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美債美國公債殖利率殖利率曲線倒掛債券債市通膨央行加拿大巴西經濟成長聯準會Fed升息

週四 (28 日) 美股因財報季邁向歷史高位之際，債市警鈴不斷，美債殖利率持續震盪，部分殖利率曲現驚現倒掛，自 2020 年 5 月美國政府恢復發行 20 年期美債以來，20 年期和 30 年期公債殖利率曲線首度出現倒掛。

週四午盤截稿前，20 年期美債殖利率上漲 4.1 個基點，暫報 1.9671%。30 年期美債殖利率上漲 1.7 個基點，暫報 1.959%。

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現，最佳的指標是 10 年期和 3 月期殖利率之間的利差。

20 年期和 30 年期美債殖利率曲線出現倒掛引發市場密切關注，這意味投資人預計聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策將導致經濟成長放緩。

BMO Capital 固定收益策略師 Dan Belton 表示，20 年期和 30 年期美債殖利率曲線出現倒掛，但其他債券殖利率曲線沒有出現倒掛，此趨勢有很強的技術性成分，另一方面，它確實反映市場定價的更趨平的殖利率曲線。

市場分析師指出，20 年期美債向來需求不如 30 年期強勁，這是 20 年期和 30 年期美債殖利率曲線最先出現倒掛的原因。

全球債市殖利率曲線趨平，因為全球央行對通膨加速上行發出更多警示。

加拿大央行週三 (27 日) 宣布將結束量化寬鬆 (QE)，暗示升息可能提前，巴西因擔憂通膨惡化，更直接升息 6 碼，歐洲央行總裁拉加德週四釋放鷹派訊號，認為通膨不再是暫時的。

TD Securities 利率策略的全球主管 Priya Misra 稱，所有人都在關注聯準會的下一步舉措。

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