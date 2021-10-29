提高店家使用台灣Pay意願 銀行搶推零手續費優惠

為擴展零接觸支付商機，一銀、華銀陸續提供店家使用台灣 Pay 收款零成本，盼藉此提高小型店家、攤商使用台灣 Pay 收款服務，搶攻振興五倍券商機。

振興五倍券上路以來，店家積極搶攻振興商機，根據統計，本次數位振興券台灣 Pay 優惠加碼，吸引逾 60 萬戶綁定，讓台灣 Pay 行動支付需求暴增。

而為鼓勵小店、小攤走向數位，「經濟部中部辦公室」提供市場攤商行動支付申請補助金，其中今 (2021) 年 10 至 12 月每攤補助 1800 元；2022 年 1 月至 4 月每攤補助 900 元，盼能提高店家使用行動支付收款意願。

一銀表示，為協助具一定規模的商圈、夜市及市場的小型店家、攤商快速部署台灣 Pay 行動支付數位服務，首推申辦台灣 Pay 金融卡收款服務「0 成本」，到 2022 年 6 月底，帶動店家爭取數位券 (含好食券、i 原券及地方創生券) 消費商機。

華銀日前也宣布，自 10 月 8 日起到明年 4 月 30 日振興五倍券使用期間，店家使用台灣 Pay 金融卡或信用卡免收手續費，藉此鼓勵店家加入零接觸行動支付行列。

華銀還表示，店家申請成為華銀台灣 Pay 特約店家，不僅可享有五倍券使用期間收款免手續費優惠，也不必另外購買機器設備，只要使用 QR Code 就能收款。