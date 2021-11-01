〈台股盤中〉中小型股人氣回溫 收復萬七大關

台股今 (1) 日出現量能回溫走勢，市場鎖定車用、IC 設計、元宇宙及 ABF 相關題材股，市場專家指出，資金回籠挹注下，鎖定明年具題材個股為主，金控、鋼鐵由於股本大或報價跌，較缺乏資金青睞。

市場資金大舉投入中小型電子股，早盤台股不僅收復 1 萬 7000 點大關，OTC 指數也攻上 9 月 7 日以來新高，為 11 月第一日交易日開出紅盤。

台股加權股價指數今天早盤以 17021.77 點開出，最低 17021.77 點，最高 17119.43 點，預估全場成交值為 3564 億元。

盤面上以熱門題材的車用電子、IC 設計、元宇宙及 ABF、低軌衛星通訊為主，大型股較不受市場青睞；分析師黃漢成說，聯電 (2303-TW) 前三季獲利佳，反而股價陷入盤整，顯然投資人已將目光投注明年布局。

權值股方面，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 都陷於平盤附近盤整，大立光 (3008-TW) 小漲站上 2100 元之上。

題材帶領下，IC 載板族群持續有資金進駐，美系外資最新報告調高欣興 (3037-TW) 獲利預估，每股純益估達 8.21 元，較原預估提升 3%，目標價提高至 310 元。