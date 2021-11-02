宏達電Q3毛利率登11年高 虧損降至7.7億元 EPS -0.94元

宏達電 (2498-TW) 今 (2) 日公布財報，第三季毛利率衝至 31.6%，連 15 季成長，創 11 年新高；稅後虧損較去年收斂，降至 7.7 億元，仍較上季小幅增加，每股虧損 0.94 元；前三季虧損同樣收斂、達 23.41 億元，每股虧損 2.86 元。

宏達電受惠推出 HTC VIVE Pro 2 專業版，營運出現好轉，第三季毛利率 31.6%，季增 1.7 個百分點、年增 4.6 個百分點；營利率 - 65.8%、稅後虧損 7.7 億元，營利率與稅後虧損都較去年減少。

宏達電前三季營收 38.65 億元，年減 8.11%；毛利率 30.2%，年增 3.6 個百分點；營利率 - 83.06%、稅後虧損 23.41 億元，也皆較去年同期收斂，每股虧損 2.86 元。

回顧第三季營運表現，宏達電表示，延續第二季推出旗艦級 PC VR 裝置 HTC VIVE Pro 2 後，HTC VIVE Pro 2 專業版也在第三季全球上市，VIVE Pro 2 擁有清晰、精準的 VR 沉浸體驗，透過精準空間追蹤技術和新世代圖像顯示，提供消費者全新一代 VR 視聽體驗。

此外，VIVE ORIGINALS 音樂平台 BEATDAY 發表測試版，透過新科技重塑演唱會現場，開創元宇宙 (Metaverse) 時代的娛樂體驗。另外，VictoryXR、T-Mobile 和美國 Fisk University 宣佈設立第一個支援 5G 的 VR 解剖實驗室，醫學學生透過 HTC VIVE Focus 3 體驗解剖課程教學，並可減少實體解剖課程相關需求。

宏達電本季推出 VIVE Flow 沉浸式 VR 眼鏡，主打輕巧設計，僅 189 公克，且價格較過去低，目前台灣售價 14990 元，拓展至一般大眾消費者，此外，新品明年首季會陸續與歐洲、美國、日本、中國等電信商洽談合作，有望成為最熱銷的 VR 產品。