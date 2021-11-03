油棕價格飆高 全宇-KY微生物複合肥出貨動能大增

油棕價格續創新高、肥料價格也大漲，但在缺工影響下，農民傾向使用成本高、可降低施肥次數的微生物複合肥，全宇生技 - KY(4148-TW) 微生物複合肥出貨動能大增，明年產品營收比重將從 55% 提高至 6 成以上；獲利更可衝上近 3 年高點。

由於人力缺乏、生產成本增加，國際棕梠油報價已來到 5400 美元，創新高，自去年底開始，油棕轉為賣方市場，帶動農民收入水漲船高。

另一方面，農民過去多使用價格低、施肥次數高的化肥，不過化肥近期因天然氣成本飆高，造成工廠停產或減產，以及鉀肥和尿素等原物料價格翻倍增，導致化肥成本同步墊高。

全宇主要產品微生物複合肥，其添加土壤菌相的微生物，改變土壤酸鹼值，雖然微生物複合肥價格相較傳統化肥高，但一年只需施肥兩次，並可提高農作物產量。

全宇表示，近期油棕價格維持 5000 美元，加上化肥成本與微生物複合肥差距不大，推升油棕園與農民使用微生物複合肥意願增加，看好微生物複合肥營收比重，有望從目前的 55%，明年提升至 60-65%。

此外，全宇近年陸續拿下馬來西亞政府水稻標案，看好年底有機會列入大馬政府水稻微生物補助供應商，加上明年上半年標案陸續開出，有助明、後年營運成長。

其他產品方面，全宇自去年切入保健品市場，今年業績年增超過 1 倍，除了持續在馬來西亞銷售新品外，將市場擴展到印尼等東協國家，預估明年保健食品業績將優於今年。