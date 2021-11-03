業內外皆美 生達前三季EPS 2.99元 賺贏去年

生達 (1720-TW) 受惠慢性病新藥上市，加上出售廠房、臨床開發案等業外貢獻，前三季稅後純益 5.34 億元，賺贏去年全年、創新高，年增 46.7%，每股純益 2.99 元。

生達因日本客戶臨床開發案，有一次性業外費用，墊高基期，第三季稅後純益 1.59 億元，季減 4.22%，不過受惠慢性病新藥上市，且藥品出貨穩定獲零星轉單，仍較去年同期大增 39.47%，每股純益 0.9 元，創同期高。

生達第三季營收 11.21 億元，季減 2.44%、年增 7.27%；毛利率 46.28%，季增 1.65 個百分點、年增 2.07 個百分點；營利率 20.32%，季增 2.69 個百分點、年增 4.42 個百分點。

生達前三季營收 33.71 億元，年增 5.75%；毛利率 45.28%，年增增 0.9 個百分點；營利率 18.81%，年增 2.3 個百分點；稅後純益 5.34 億元，年增 46.7%，每股純益 2.99 元。

生達表示，雖然今年持續有疫情干擾，但主要供應慢性病藥品，較不受外在環境影響，加上降血壓等慢性病新品啟動銷售，推升全年營運正向成長。

展望後市，生達認為，目前國內銷售狀況趨於穩定，後續將視海外布局狀況，進一步帶動營運走揚，包括中國抗生素針劑、東南亞市場等。