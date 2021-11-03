宏碁Q3每股賺1元 前三季EPS 2.88元賺贏去年全年

宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，受惠終端通路商庫存水位偏低，帶動整體筆電需求維持高檔，加上轉投資小金雞挹注，單季稅後純益 30.18 億元，季增 4.2%、年增 32.08%，每股純益 1 元，續創近 11 年新高，累計前三季純益達 86.58 億元，每股賺 2.88 元，賺贏去年全年。

宏碁第三季合併營收 811.42 億元，季增 1.71%、年增 1.35%，毛利率 11.55%，季減 0.47 個百分點、年增 1.05 個百分點，營益率 4.27%，季減 0.71 個百分點、年增 0.64 個百分點，稅後純益達 30.18 億元，季增 4.2%、年增 32.08%，每股純益 1 元，續創下近 11 年單季新高。

累計宏碁前三季營收達 2324.75 億元，年增 19.5%，毛利率 11.73%，年增 1.2 個百分點，營益率 4.41%，年增 1.81 個百分點，稅後純益 86.57 億元，年增 114.4%，每股純益 2.88 元。

展望未來，宏碁指出，供應鏈長短料狀況並未改善，需求持續強勁，依在手訂單評估，供需之間仍至少有一季缺口，明年出貨表現也將視料況供給而定，將持續關注明年首季半導體供給能否緩解。

此外，迎接節慶銷售旺季，宏碁表示，將努力克服供應鏈、物流等產業性問題，看好旗下電競、創作者、Chromebook、跨產品線抗菌系列、環保材質筆電 Acer Vero 等新品，都將為營運再添新動能。