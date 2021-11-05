Google敲定芝商所雲端合約 深耕金融服務領域

Google 周四 (4 日) 與期貨交易所巨頭芝商所 (CME Group) 敲定協議，幫助將後者的核心交易基礎設施遷至 Google Cloud，同時向芝商所投資 10 億美元，以展現其對推動金融服務轉型的承諾。

據了解，芝商所將自明年起把技術基礎設施轉移至 Google Cloud，最初的作業將集中在交易所的數據和結算服務，最終目標是將所有產品的市場遷移到雲端上。

兩家公司表示，此舉能幫助芝商所以更快速度吸引新用戶，簡化營運作業，同時使用 Google 技術開發最新工具，像是用來監控市場風險的 AI 軟體。

作為協議的一部份，Google 還對芝商所的無投票權可轉換優先股進行 10 億美元的股權投資。Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 表示，這項投資反映出 Google 對推動金融體系轉型的承諾，雙方的關係不僅限於供需交易。

身處在競爭激烈的雲端市場，與芝商所的長期合作協議可望幫助 Google 更加深化金融服務領域。

Gartner 數據顯示，去年 Google 在全球雲端基礎設施服務市場的市占率約 6.1%，為全球第四大雲端供應商，亞馬遜 (AMZN-US) 以超過 40% 的市占率位居龍頭，其次為微軟 (MSFT-US) 和阿里巴巴(BABA-US)。