宏達電10月營收3.5億元 前10月42.15億元 雙創同期低

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布 10 月營收，在無新品挹注下，單月營收降至 3.5 億元，月減 41.82%、年減 18.62%；前 10 月營收 42.15 億元，年減 9.08%；單月、累計營收寫同期新低。

展望後市，宏達電表示，首款沉浸式 VR 眼鏡 HTC VIVE Flow 11 月正式開賣，VIVE Flow 可適用於安卓手機，直覺性操控不受空間限制，此外，VIVE Flow 重量僅有 189 公克，內建 100 度寬廣視野、3.2K 解析度和流 75Hz 螢幕更新率。

VIVE Flow 內建頂級揚聲器與降噪麥克風，提供 3D 立體環場音效，可連線至藍牙無線耳機，消費者也可戴上觀看 Netflix 追劇或是看電影，打造個人專屬劇院。

董事長暨執行長王雪紅表示，隨著 VIVE Flow 上市，宏達電正在將科技應用帶往全新領域，並持續為人們創造美好生活，而 VIVE Flow 則是幫助人們建構理想生活情境的絕佳沉浸式 VR 眼鏡。

她進一步提到，無論是從事冥想、舒展運動、腦力開發訓練、觀賞串流影音，甚至利用 VIVE Sync 在虛擬實境中與朋友或同事聊天會面，都能透過 VIVE Flow。

宏達電第三季稅後虧損較去年收斂，降至 7.7 億元，仍較上季小幅增加，每股虧損 0.94 元；前三季虧損同樣收斂、達 23.41 億元，每股虧損 2.86 元。