〈焦點股〉搶搭元宇宙概念 宏達電爆巨量再觸漲停

元宇宙題材引發熱議，科技巨擘臉書、微軟、谷歌紛紛宣示搶進市場，國內大廠宏達電 (2498-TW) 近期也發表首款 VR 眼鏡 VIVE Flow，搭上元宇宙概念，今 (22) 日在買盤追捧下，再度放量攻上漲停價 53 元，創逾 3 年新高，午盤漲停打開，成交量能爆出逾 21 萬張，登上台股之冠，旗下小金雞威鋒電子 (6756-TW) 盤中同步大漲逾半根停板，交投熱絡。

宏達電近來漲勢凌厲，連日亮燈漲停，近 6 個交易日累計漲幅超過 36%，因此遭證交所列為注意股票，此外，成交量、週轉率也偏高。宏達電應主管機關要求公布自結數，9 月稅後虧損 2.59 億元，較去年同期收斂，每股虧損 0.32 元。

宏達電上周推出 VIVE Flow，不論是用手機、電腦、VR 裝置都能進入虛擬世界，並能製作 3D 虛擬人像探索各種元宇宙內的活動。亞太區總經理黃昭穎表示，除了硬體輕巧外，還能與手機連結，將拓展至一般大眾消費者，明年首季會再赴海外上市，有望成為最熱銷的 VR 產品。

在元宇宙題材帶動下，外資近來連 5 買宏達電，投信、自營商也積極敲進，宏達電無懼列為注意股，今天再度衝上漲停板 53 元，創 2018 年 8 月以來新高，投資人交易熱絡，午盤爆出逾 21 萬張巨量，躍居台股成交量第一名，但漲停隨後打開，漲幅收斂至 7% 左右。

宏達電旗下威鋒電子為高速傳輸介面控制晶片業者，供應 HTC 及華為 VR 裝置關鍵 USB 傳輸晶片，隨著 VIVE Flow 問世後，威鋒推出 USB4 晶片搶市，挾技術、集團出海口兩優勢，搶攻元宇宙商機。威鋒今天同步受買盤青睞，一度大漲逾 5%，最高來到 443 元。

