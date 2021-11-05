台日旅遊泡泡有譜 陳時中：雙邊積極商議中

近來日本疫情快速降溫，外界關切是否能比照帛琉推動台日旅遊泡泡，指揮中心指揮官陳時中今 (5) 日表示，日本疫情確實慢慢消失中，台日雙邊事宜正由外館積極商議；有媒體提問香港針對高風險族群追打第三劑疫苗議題，陳時中則回應，台灣短期內不會有第三劑計畫。

日本向來是國人出國最愛的旅遊地之一，台大前感染科醫師林氏璧指出，東京、大阪單日確診人數均降至個位數，如果疫情真的一路這樣控制下去，有沒有可能依循帛琉模式，與台灣展開旅遊泡泡。

陳時中今天於疫情記者會上表示，日本疫情確實慢慢消失中，這是好的現象。目前台日雙方已針對雙邊事宜，積極透過外館進行相當的商議。

對於邊境重新開放事宜，陳時中指出，疫苗接種人口涵蓋率打到一定程度後，可思考進一步鬆綁，但在邊境措施上，境外疫情仍是考量重點。

有媒體提問，香港針對高風險族群追加第三劑疫苗，台灣是否有第三劑疫苗規劃，陳時中僅表示，短期內不會有接種第三劑的計畫。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第 11 批 BNT 疫苗 87.17 萬劑，已於今天上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至明年 3 月 3 日，共計到貨 860.95 萬劑。