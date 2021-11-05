富喬Q3純益超過上半年總合 前三季EPS 1.03元

玻纖業走出景氣谷底，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 今 (5) 日公布最新財報，第三季稅後純益 2.57 億元，超過上半年總合，前三季稅後純益達 4.31 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益 1.03 元。

富喬第三季營收 14.07 億元，毛利率 33.47%，季增 6.68%，較去年同期的負毛利率表現翻正，稅後純益 2.57 億元，季增 90.97%，較去年轉盈，單季每股純益 0.64 元。

富喬前三季營收 39.94 億元，毛利率 25.54%，同樣較去年同期負毛利率轉正，稅後純益 4.31 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.02 元。

富喬第三季營收處歷史高檔水位，由於出貨熱門細紗、超細紗及薄布居多，推升獲利再走高。

富喬在台灣雲林有兩座玻纖紗窯，產出的玻纖紗 50% 供應自身織布廠使用，另有部分外賣及供應工業級玻纖紗使用。

富喬目前在台灣斗六及廣東東莞建置 900 台織布織布機，台灣配置約 500 台，東莞配置 410 台，今年營運重點在強化東莞織布廠產能，8 月起東莞 410 台機台產能全開，後續謹慎評估產品組合並持續優化，改善獲利。